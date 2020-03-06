Advertisements
Advertisements
Advertisements

"كل ما بكبر بصغر".. رامي جمال يوجه رسالة لزوجته ناريمان.. والأخيرة ترد (صورة)

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:37 ص
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
Advertisements

وجه الفنان رامي جمال، رسالة لزوجته 'الفنانة ناريمان عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام"، حيث نشر صورة جديدة له مستخدما فلتر "الطفل" على برنامج "Snap Chat".

وكتب "جمال" على الصورة مازحًا: "أهو يا ناريمان علشان تعرفي ان كل المطربين مبيبانش عليهم السن".

وتابع قائلا: "أنا كمان كل ما بكبر بصغر آه عندي عين قفلت بس شويه فيتامينات، وأبقى فلة".

واكتفت ناريمان بالتعليق بـ"إيموشنات" ضحك فقط.

وعلق أحد المتابعين عليه قائلًا: "إنت سواء كبير أو صغير إنت واخد قلوبنا كلنا، بموت فيك إنت والقمر ناريمان الجميلة وأتمنى أشوفكم في أعمال جاية كتير مع بعض بقا.

في سياق أخر طرح "جمال" مؤخرًأ ألبومه الجديد والذي تضمن عدة أغاني وكان أبرزهم "سقف" التي طرحها عن طريق الفيديو كليب وظهر فيه عدد من نجوم الفن والإعلام والرياضة منهم إسعاد يونس، أحمد السقا، عمرو يوسف، هشام جمال، حمدي الميرغني، حسن الرداد، علي ربيع، محمد اوس اوس، شيماء سيف، محمد عبد الرحمن، الشيف علاء الشربيني، عمرو سعد، هنادي مهنى، احمد السعدني، مي عمر، هشام ماجد، كريم عبد العزيز، حمادة هلال، أكرم حسني، هشام عباس، نسمة عبد العزيز، وعددا كبيرا من النجوم.


Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. تصريح جديد لـ "الصحة العالمية" عن فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يكشف موقف كوتينيو النهائي من العودة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس 5 / 3 / 2020: صدمة قبل مواجهة صن داونز.. نجم الأهلي يقترب من بيراميدز.. أزمة كبرى بسبب سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

مدرب صن داونز يُهاجم الأهلي بسبب باكاري جاساما

منذ حوالي 9 ساعات

فلورنتينو بيريز يُوجه رسالة عاجلة إلى لاعبي ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الخميس 5 مارس 2020: بارتوميو يحسم الصفقة الكبرى من أجل ميسي.. ييمار يقول كلمته الأخيرة بشأن عرض البرسا.. حسم مصير كوتينيو من العودة

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير: يكشف عن مفاجئة فايلر بعد تصريحات موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على هذه المحافظات

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل نارية.. متعب يفجر مفاجآت مدوية عن أزمته مع البدري وكواليس اعتزاله

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

منذ حوالي 14 ساعة

الغيابات تضرب الأهلي وصن داونز قبل موقعة "بريتوريا"

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تصريحات نارية من مدرب صن داونز قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

مدرب صن داونز يُهاجم الأهلي بسبب باكاري جاساما

07:07 م

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على هذه المحافظات

12:32 ص

شوبير: يكشف عن مفاجئة فايلر بعد تصريحات موسيماني

12:14 ص

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

11:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status