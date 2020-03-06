"كل ما بكبر بصغر".. رامي جمال يوجه رسالة لزوجته ناريمان.. والأخيرة ترد (صورة)













وجه الفنان رامي جمال، رسالة لزوجته 'الفنانة ناريمان عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام"، حيث نشر صورة جديدة له مستخدما فلتر "الطفل" على برنامج "Snap Chat".وكتب "جمال" على الصورة مازحًا: "أهو يا ناريمان علشان تعرفي ان كل المطربين مبيبانش عليهم السن".وتابع قائلا: "أنا كمان كل ما بكبر بصغر آه عندي عين قفلت بس شويه فيتامينات، وأبقى فلة".واكتفت ناريمان بالتعليق بـ"إيموشنات" ضحك فقط.وعلق أحد المتابعين عليه قائلًا: "إنت سواء كبير أو صغير إنت واخد قلوبنا كلنا، بموت فيك إنت والقمر ناريمان الجميلة وأتمنى أشوفكم في أعمال جاية كتير مع بعض بقا.في سياق أخر طرح "جمال" مؤخرًأ ألبومه الجديد والذي تضمن عدة أغاني وكان أبرزهم "سقف" التي طرحها عن طريق الفيديو كليب وظهر فيه عدد من نجوم الفن والإعلام والرياضة منهم إسعاد يونس، أحمد السقا، عمرو يوسف، هشام جمال، حمدي الميرغني، حسن الرداد، علي ربيع، محمد اوس اوس، شيماء سيف، محمد عبد الرحمن، الشيف علاء الشربيني، عمرو سعد، هنادي مهنى، احمد السعدني، مي عمر، هشام ماجد، كريم عبد العزيز، حمادة هلال، أكرم حسني، هشام عباس، نسمة عبد العزيز، وعددا كبيرا من النجوم.