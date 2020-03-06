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الجيش التركي يعلن مقتل 21 سوريًا في قصف جديد

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:39 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، قبل قليل، مقتل 21 مقاتلًا، من أفراد الجيش السوري وتدمير مدفعين وقاذفتين للصواريخ في قصف تركي بعد مقتل جنديين تركيين في إدلب.

ودخل وقف إطلاق النار الذي وقعته روسيا مع تركيا، بشأن منطقة إدلب السورية، حيز التنفيذ.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على وقف العمليات العسكرية في محافظة إدلب السورية، وذلك بعد محادثات دامت لمدة 6 ساعات، 3 منها كانت على انفراد بين الرئيسين فقط.

وأضاف بوتين: أنه "توصل مع أردوغان على وثيقة مشتركة بشأن سوريا عقب محادثات في موسكو، تشمل وقف إطلاق النار في إدلب، وإنشاء ممر آمن بالمحافظة".

ولفت إلى أن روسيا "لا تتفق دائما مع الشركاء الأتراك بشأن سوريا"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه اتفق مع تركيا على مواصلة العمل بشأن سوريا بصيغة أستانة.

وقال أردوغان: إن "تطبيق وقف إطلاق النار في إدلب، سيتم بحلول منتصف ليل الخميس"، مضيفا أن "البلدين سيعملان على جعل وقف إطلاق النار في إدلب دائما".

وتطرق إلى العمليات العسكرية التي يجريها الجيش السوري في إدلب، قائلا: إن "تركيا لا يمكن أن تبقى صامتة حيال هجمات الحكومة السورية في إدلب".
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الكلمات المفتاحية

وقف إطلاق النار سوريا روسيا تركيا

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