"ديسكو مصر" يحتفل بمرور 4 أعوام على "شيروفوبيا" بطريقتهم الخاصة





حرص فريق "ديسكو مصر"، على الاحتفال بأغنية "شيروفوبيا"، لـ"مسار إجباري"، التي مر على طرحها أربعة أعوام ووحقفت نسب مشاهدات تخطت الملايين حته الان .





وقام الفريق بطرح الأغنية من جديد عبر قناتهم الرسمية بيويتوب، بشكل مختلف، حيث أضافو ريمكسات للمزيكا الإلكترونية الخاصة بها، لاقت استحسان عدد كبير من جمهورهم، فضلًا عن تفاعل عدد كبير من عشاق الفريق والمزيكا بمصر والخارج.





تعتبر ديسكو مصر من أشهر تجارب المزيكا الإلكترونية فى وسط الإندى سين بمصر، وتضم الثنائى مصطفى الشريف وعمرو عماد، وشادى وصفي، واشتهرت بتقديمها "مكسات" المزيكا الإلكترونية لأشهر الأغانى العربية والأجنبية، ومنها بعض التراكات "الأصلية"، ومن أبرز أعمالها "تانجو" للفنانة اللبنانية ياسمين حمدان، و"على ورق الفل دلعنى" للفنانة القديرة خضرة خضر، وتراك الرسوم المتحركة "بوكيمون".



