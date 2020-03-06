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بعد أن أهدها الرئيس سيارة.. "الأسطى رانيا": "عوضني عن إخواتي"

الجمعة 06/مارس/2020 - 05:40 ص
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الأسطى رانيا
الأسطى رانيا
مروة عبدالعزيز
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قالت رانيا محمد، سائقة "الميكروباص" التي أهداها الرئيس عبدالفتاح السيسي سيارة "ميكروباص"، إن الرئيس أب عظيم لجميع الشعب المصري.

وأضافت "محمد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى": "أنا بحبك يا ريس.. ومن كتر حبي فيه حاطه صورته في البيت عندي".

وتابعت: "الرئيس السيسي عوضني عن أخواتي وأهلي جميعا".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرر إهداء سيارة ميكروباص إلى رانيا محمد سائقة الميكروباص، عقب مشاهدته لمشكلتها عبر التليفزيون المصري.
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الكلمات المفتاحية

السيسي الرئيس الاسطى رانيا

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