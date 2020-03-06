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ترتيب الدوري الاسباني قبل مباريات برشلونة امام ريال سوسيداد وبيتيس وريال مدريد
الجمعة 06/مارس/2020 - 02:16 ص
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محمد جمال
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تنطلق اليوم مباريات الجولة 27 من بطولة الدورى الإسبانى عندما يستضيف فريق الافيس نظيره فالنسيا، بينما ستقام المباريات على أيام السبت والأحد.
وسيكون برشلونة امام مهمة صعبة عندما يستضيف على ملعبه كامب نو فريق ريال سوسيداد، ويبحث عن الفوز بعدما خسر لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد بهدفين دون رد سجلهم كل من فينسيوس جونيور وماريانو دياز ليعتلى المرينجي صدارة الليجا الإسبانية.
بينما المرينجي سيحل ضيف على فريق ليجانيس ضمن مباريات الجولة ال 27 ويبحث الريال عن الفوز من أجل إعتلاء صدارة الدوري الإسبانى، بينما أتليتكو مدريد سيكون على موعد مع مباراة صعبة امام إشبيلية قبل مواجهة ليفربول فى إياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
مباريات السبت من الليجا الإسبانية
إيبار ضد مايوركا
خيتافي ضد سيلتا فيجو
مباريات الأحد
اوساسونا ضد اسبانيول
بلد الوليد ضد اتليتك بيلباو
ليفانتى ضد غرناطة
فياريال ضد ليجانيس
ترتيب الدوري الاسباني قبل مباريات الجولة 27
ريال مدريد 56 نقطة
برشلونة 55 نقطة
إشبيليه 46 نقطة
خيتافي 45 نقطة
أتليتكو مدريد 44 نقطة
ريال سوسيداد 43 نقطة
فالنسيا 41 نقطة
فياريال 38 نقطة
غرناطة 37 نقطة
اتليتك بيلباو 34 نقطة
ليفانتى 32 نقطة
أوساسونا 31 نقطة
الافيس 31 نقطة
ريال بيتيس 30 نقطة
بلد الوليد 29 نقطة
إيبار 27 نقطة
سيلتا فيجو 25 نقطة
مايوركا 22 نقطة
ليجانيس 20 نقطة
إسبانيول 20 نقطة
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