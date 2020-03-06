ترتيب الدوري الاسباني قبل مباريات برشلونة امام ريال سوسيداد وبيتيس وريال مدريد



تنطلق اليوم مباريات الجولة 27 من بطولة الدورى الإسبانى عندما يستضيف فريق الافيس نظيره فالنسيا، بينما ستقام المباريات على أيام السبت والأحد.





وسيكون برشلونة امام مهمة صعبة عندما يستضيف على ملعبه كامب نو فريق ريال سوسيداد، ويبحث عن الفوز بعدما خسر لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد بهدفين دون رد سجلهم كل من فينسيوس جونيور وماريانو دياز ليعتلى المرينجي صدارة الليجا الإسبانية.





بينما المرينجي سيحل ضيف على فريق ليجانيس ضمن مباريات الجولة ال 27 ويبحث الريال عن الفوز من أجل إعتلاء صدارة الدوري الإسبانى، بينما أتليتكو مدريد سيكون على موعد مع مباراة صعبة امام إشبيلية قبل مواجهة ليفربول فى إياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.