استاذ بطب الزقازيق: "كورونا" بسيط.. ويجب تقوية الجهاز المناعي

قال عبداللطيف النمر، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة الزقازيق، إنه لا داع للهلع من فيروس كورونا، سواء وجدت حالة أو اثنين أو عشرة في مصر، لافتًا إلى أنه مرض تنفسي متوسط الشدة.





وشدد "النمر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كارت أحمر" الذي يعرض عبر قناة "الحدث اليوم" الفضائية، على أهمية غسل الأيدي بالماء والصابون بطريقة دورية ومنتظمة ومتكررة كل مرة لا تقل عن 20 أو 30 ثانية، وأيضا تعلم "الإتيكيت" في العطس والكحة.





وتابع أستاذ الصحة العامة، أنه يجب تقوية الجهاز المناعي في جسم الإنسان، من خلال عدة خطوات، أهمها تناول الطعام المتوازن الذي يحتوي على فواكه وخضروات لزيادة مضادات الأكسدة، وبالتالي زيادة المناعة، وأيضا ممارسة الرياضة من 30 إلى 45 دقيقة، والنوم 8 ساعات، مشددًا على أن القلق أخطر من المرض.