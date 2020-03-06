Advertisements
Advertisements
Advertisements

استاذ بطب الزقازيق: "كورونا" بسيط.. ويجب تقوية الجهاز المناعي

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:20 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
Advertisements
قال عبداللطيف النمر، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة الزقازيق، إنه لا داع للهلع من فيروس كورونا، سواء وجدت حالة أو اثنين أو عشرة في مصر، لافتًا إلى أنه مرض تنفسي متوسط الشدة.

وشدد "النمر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كارت أحمر" الذي يعرض عبر قناة  "الحدث اليوم" الفضائية، على أهمية غسل الأيدي بالماء والصابون بطريقة دورية ومنتظمة ومتكررة كل مرة لا تقل عن 20 أو 30 ثانية، وأيضا تعلم "الإتيكيت" في العطس والكحة.

وتابع أستاذ الصحة العامة، أنه يجب تقوية الجهاز المناعي في جسم الإنسان، من خلال عدة خطوات، أهمها تناول الطعام المتوازن الذي يحتوي على فواكه وخضروات لزيادة مضادات الأكسدة، وبالتالي زيادة المناعة، وأيضا ممارسة الرياضة من 30 إلى 45 دقيقة، والنوم 8 ساعات، مشددًا على أن القلق أخطر من المرض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا جامعة الزقازيق توك شو أخبار

أخبار تهمك

وباء "لا يرحم" يهدد فرنسا.. والرئيس يحذر الجميع

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار لريال مدريد قبل مواجهة ريال بيتيس

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير: يكشف عن مفاجئة فايلر بعد تصريحات موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

فلورنتينو بيريز يُوجه رسالة عاجلة إلى لاعبي ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

الغيابات تضرب الأهلي وصن داونز قبل موقعة "بريتوريا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. منظمة الصحة العالمية تعلن إحصائية جديدة عن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 11 ساعة

مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل نارية.. متعب يفجر مفاجآت مدوية عن أزمته مع البدري وكواليس اعتزاله

منذ حوالي 22 ساعة

كيكي سيتين يكشف مفاجأة بعد تصرفات مساعده في الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تصريح جديد لـ "الصحة العالمية" عن فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

مدرب صن داونز يُهاجم الأهلي بسبب باكاري جاساما

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| "ثلوج مرعبة".. مفاجآت "زعابيب أمشير" تعود من جديد (كواليس حالة الطقس)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على هذه المحافظات

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أستاذ طب وقائي: كورونا أخطر قليلا من الأنفلونزا العادية

نصائح مهمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا (فيديو)

الصحة العالمية تناشد بالابتعاد عن الحيوانات البرية لتجنب الإصابة بكورونا

بعد انتشار الأمراض.. أستاذ صحة عامة تكشف مشروب يحارب الفيروسات

أستاذ صحة عامة: هذا المشروب يواجه الفيروسات المنتشرة حاليًا

العطس في الكوع.. أستاذ علم فيروسات يوجه نصائح لمواجهة كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:04 ص

وباء "لا يرحم" يهدد فرنسا.. والرئيس يحذر الجميع

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

08:18 م

عاجل.. منظمة الصحة العالمية تعلن إحصائية جديدة عن فيروس كورونا

03:39 ص

مدرب صن داونز يُهاجم الأهلي بسبب باكاري جاساما

07:07 م

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

11:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status