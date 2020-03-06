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قبل لقاء اليوم.. تاريخ مواجهات الأهلي والفيحاء

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:12 ص
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الأهلي والفيحاء
الأهلي والفيحاء
أمل الحلفاوي
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يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة نظيره الفيحاء، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين.


ويقام اللقاء عند الساعة الثامنة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة إلا ثلث بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.


ويستعرض "الفجر الرياضي" تاريخ مواجهات الأهلي والفيحاء في السطور التالية


التقى الفريقان في 9 مباريات سابقة في جميع المسابقات، والتي شهدت السيطرة الكاملة للنادى الأهلي حيث حقق خمس انتصارات وثلاث تعادل دون أي هزيمة حتى الآن.


ويعد هذا اللقاء الثالث بين الفريقين هذا الموسم، إذ التقيا في الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين وانتهى اللقاء لصالح الأهلي، والذي كرر فوزه في كأس الملك أيضًا.


جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في المركز الثالث برصيد 34 نقطة، بينما يحتل الفيحاء المركز التاسع برصيد 27 نقطة.
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