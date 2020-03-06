النجوم يحتفلون بعيد ميلاد عبير صبري في حفل افتتاح مطعم روجينا













وعلقت شلبي، على الفيديو قائلة "عبير كل سنة طبية يا حوت".

احتفل النجوم اليوم بعيد ميلاد الفنانة عبير صبري، في حفل افتتاح مطعم الفنانة روجينا الجديد، وذلك بحضور عدد كبير من أصدقاء النجمتين في الوسط الفني.وحرص بعض النجوم على الاحتفال بنجاح مسلسل "الأخ الكبير" بطولة محمد رجب، بجانب عيد ميلاد عبير صبري.ونشرت بوسي شلبي، مقطع فيديو لحفل عيد ميلاد عبير صبري، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".