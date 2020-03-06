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بالأرقام.. مانسشتر يونايتد لا يعرف الخسارة منذ قدوم برونو فيرنانديز

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:04 ص
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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نجح اللاعب برونو فرنانديز في التألق بقوة مع فريقه مانسشتر يونايتد الإنجليزي منذ انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من صفوف نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي.


أرقام مانشستر يونايتد بعد انضمام برونو فيرناندو:

لم يعرف نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي الخسارة في جميع البطولات منذ قدوم اللاعب برونو فرنانديز للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من صفوف نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي حيث تعادل الفريق في مباراة وفاز في أخري ببطولة الدوري الاوربي ليصعد لدور ثمن نهائي البطولة بينما حقق الفوز في مباراتين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " ليصعد للمركز الخامس بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية وتعادل في واحدة وحقق صعد نادي مانسشتر يونايتد لدور ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الانجليزي بعد الفوز علي حساب نظيره ديربي كاونتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ.


ولعب نادي مانسشتر يونايتد منذ قدوم اللاعب برونو فرنانديز 7 مباريات حقق فيها النادي الإنجليزي الفوز في أربعة بينما تعادل في ثلاثة ولم يخسر أي مباراة واستطاع نادي مانسشتر يونايتد تسجيل 15 هدف بينما استقبل هدفين فقط.


ومن المقرر أن يستضيف نادي مانسشتر يونايتد نظيره نادي مانشستر سيتي في ديربي مدينة مانشستر يوم الأحد المقبل ضمن منافسات التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي والسابعة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و الثامنة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة علي قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بينما يحتل نادي مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول ترتيب البريميرليج.
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