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الغيابات تضرب الأهلي وصن داونز قبل موقعة "بريتوريا"

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:59 ص
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الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز
علاء خليف
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يستعد فريق الأهلي لمواجهة قوية ضد فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، يوم السبت المقبل الموافق 7 مارس الجاري، على ملعب الأخير في مدينة "بريتوريا"، ضمن منافسات إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 – 2020.


وفاز النادي الأهلي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد سجلهما التونسي "علي معلول"، ليقرب فريقه من التأهل للدور نصف النهائي للبطولة القارية، حيث يحتاج المارد الأحمر للفوز أو التعادل بأي نتيجة في لقاء الإياب يوم السبت، من أجل حسم تأهله للدور التالي بالبطولة.


ويخوض فريقي الأهلي وصن داونز مباراة الإياب يوم السبت المقبل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسط غيابات عديدة في صفوفهما، سواء للإصابة أو الإيقاف أو أسباب فنية.


غيابات الأهلي:

يفتقد فريق الأهلي جهود عدد من لاعبيه خلال مواجهة ماميلودي صن داونز، حيث يغيب الثلاثي حمدي فتحي وسعد سمير، ورمضان صبحي بسبب الإصابة، بينما استبعد رينيه فايلر كل من، محمود عبد المنعم كهربا، وشريف إكرامي، وصالح جمعة ومحمود وحيد لأسباب فنية.


وتحوم الشكوك حول جاهزية علي معلول للمشاركة في مباراة الإياب ضد صن داونز، ويعاني اللاعب التونسي من آلام في العضلة الخلفية، ورغم مشاركته في التدريبات مؤخرًا، لكن يفكر السويسري فايلر في اراحته والدفع باللاعب أيمن أشرف لقيادة الجبهة اليسري بدلا منه.


من ناحية أخري تأكد جاهزية أحمد فتحي وجونيور أجايي للمشاركة في مواجهة صن داونز، وكان يشتكي الأول من آلام بسيطة في القدم اليسري، بينما كان يعاني الثاني من الإجهاد، وأصبح جاهزان لخوض اللقاء.


غيابات صن داونز:

يغيب عن فريق صن داونز الجنوب إفريقي بعض اللاعبين الأساسيين والذين لم يشاركوا في مباراة الذهاب ضد الأهلي والتي خسرها بطل جنوب إفريقيا 2 / 0.


ويفتقد صن داونز جهود كل من، تابيلو مورينا والذي يعاني من كسر في الكاحل، وأوبا مانيسا ويعاني من قطع في وتر أكيليس، وماوريسيو أفونسو يشتكي من إصابة في الكاحل، بالإضافة لكاليتسو ماكاجولا ونيكولاس لوكبيني، ولم يُعلن النادي الجنوب إفريقي الموقف النهائي لهؤلاء اللاعبين من المشاركة ضد الأهلي.


بينما استعاد نادي صن داونز جهود الظهير الأيمن للفريق أنيلي نجكونكا بعدما تعافي من إصابة في الفخذ أبعدته عن مباراة الذهاب ضد الأهلي، وأصبح قريبا من المشاركة بشكل أساسي في مباراة الإياب.
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