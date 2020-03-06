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مواعيد الدور ربع النهائي من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:54 ص
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كأس الإتحاد الإنجليزي
كأس الإتحاد الإنجليزي
عبدالقادر عرابي
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أكمل مانشستر يونايتد عقد المتأهلين لدور الثمانية من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، بفوزه مساء أمس الخميس على مضيفه ديربي كاونتي بثلاثية دون رد، في آخر مباريات دور الـ16، والتي شهدها ملعب برايد بارك.


إفتتح الإنجليزي لوك شاو أهداف فريقه في الدقيقة 34، ثم أضاف الوافد الجديد أوديون إيجالو هدفين في الدقيقتين 44 و70.


وكان أرسنال أول المتأهلين لربع النهائي، بعد فوزه على مضيفه بورتسموث بهدفين نظيفين بملعب "فراتون بارك"، سجل الدفين سوكراطيس باباستادوبولوس وإدوارد نيكتياه.


وفاز تشيلسي على ضيفه ليفربول بملعب ستامفورد بريدج بهدفين نظيفين، سجلها روس باركلي وويليان، بينما فاز ليستر على ملعبه "كينج باور" على بيرمنجهام سيتي بهدف نظيف سجله ريكاردو بيريرا.


وتغلب شيفيلد يونايتد على مضيفه ريدينج بهدفين لهدف بملعب "ماديسكي"، سجل لشيفيلد دافيد ماكجولدريك وبيلي شارب، بينما سجل جيرجوري بوشكاش هدف ريدينج من علامة الجزاء.


وفاز نيوكاسل يونايتد على مضيفه ويست بروميتش ألبيون بمعقل الأخير "ذا هاوثورنز" بنتيجة 3-2، سجل لنيوكاسل ميجيل ألميرون "هدفين" وفالنتين لازارو، بينما سجل هدفي ويست بروميتش مات فيليبس وكينيث زوهوري.


وتأهل مانشستر سيتي حامل اللقب لربع النهائي، بتغلبه على مضيفه شيفيلد وينزداي بملعب "هيليزبورو" بهدف نظيف سجله سيرجيو أجويرو.



وكانت أكبر المفاجآت هي خروج توتنهام أمام مضيفه نوريتش سيتي بملعبه في لندن، بالخسارة 3-2 بركلات الجزاء، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، حيث سجل يان فيرتونخين أولاً لتوتنهام، وتعادل السويسري يوسيب ديرميتش للكناري.




قرعة الدور ربع النهائي


وأقيمت قرعة ربع النهائي مساء أمس، وأسفرت عن المواجهات التالية.


1- شيفيلد يونايتد – أرسنال (ملعب برامول لين).


2- نيوكاسل يونايتد – مانشستر سيتي (ملعب سان جيمس بارك).


3- ليستر سيتي – تشيلسي (ملعب كينج باور).


4- نوريتش سيتي – مانشستر يونايتد (ملعب كارو رود).




مواعيد مباريات الدور ربع النهائي

وتقرر إقامة مواجهات الدور ربع النهائي يومي السبت والأحد الموافق 21 و 22 من شهر مارس الجاري على الترتيب.
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