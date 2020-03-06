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عاجل .. أمطار غزيرة على الغربية والمحافظة تعلن الطوارىء (صور)

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:12 ص
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مشهد من الشوارع
مشهد من الشوارع
أيمن يحيي
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شهدت محافظة الغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، موجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة، يصحبها رعد وبرق، مع انخفاض في درجات الحرارة، على كافة مراكز ومدن المحافظة.

وأصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، توجيهاته الى رؤساء المدن والأحياء، بضرورة شفط مياه الأمطار من الشوارع، وأمام المدارس، وأسفل الكباري حال تجمعها، تيسيرًا على حركة السيارات والمواطنين.

كما أعلنت شركة الكهرباء حالة الطوارئ تحسبا لانقطاع التيار عن بعض المناطق، مؤكدة على وجود فرق صيانة على مدار اليوم الكامل لمواجهة أي أعطال قد تحدث فى الكهرباء بسبب مياه الأمطار.
عاجل .. أمطار غزيرة على الغربية والمحافظة تعلن الطوارىء (صور)
عاجل .. أمطار غزيرة على الغربية والمحافظة تعلن الطوارىء (صور)
عاجل .. أمطار غزيرة على الغربية والمحافظة تعلن الطوارىء (صور)
عاجل .. أمطار غزيرة على الغربية والمحافظة تعلن الطوارىء (صور)
عاجل .. أمطار غزيرة على الغربية والمحافظة تعلن الطوارىء (صور)
عاجل .. أمطار غزيرة على الغربية والمحافظة تعلن الطوارىء (صور)
عاجل .. أمطار غزيرة على الغربية والمحافظة تعلن الطوارىء (صور)
عاجل .. أمطار غزيرة على الغربية والمحافظة تعلن الطوارىء (صور)
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محافظة الغربية الطقس أمطار أخبار

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