عاجل.. 11 حالة وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، العدد إلى 12 حالة، وفقا لما أفادت به وكالة أنباء رويترز في خبر عاجل.



الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.