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مدير مركز الفتوى: يجب منع مصاب كورونا من صلاة الجماعة

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:21 ص
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الصلاة
الصلاة
أمنية فوزي
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قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الفتوى العالمي بالأزهر الشريف، إن الأزهر الشريف كان له دور في التعاون مع وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا، وتم الاتفاق على أن يقوم الأزهر بدوره التوعوي والتثقيفي لمكافحة الفيروس.

وأضاف "الحديدي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائبة "دي إم سي"، أنهم قاموا بتكوين فريق يسمى "الفريق الاستشاري العلمي" مكون من الأطباء من الاختصاصات كافة.

وأوضح أن الإسلام جاء للمحافظة على النفس البشرية، وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى الهلاك فالشريعة تشدد على منعه، وأنه إذا استقر الرأي الطبي على أن وجود مريض فيروس كورونا يؤدي إلى نشر الفيروس، فيجب منع هذا المريض من المشاركة في صلاة الجماعة.

وأوضح أنه في هذه الحالة يحرم على المريض أن يخرج في تجمعات حتى لا يضر غيره، وأن الإسلام جاء لرفع الضرر.
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الكلمات المفتاحية

مركز الفتوى مدير مركز الفتوى كورونا الفتوى الأزهر

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