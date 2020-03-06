عاجل.. ثلوج وأمطار غزيرة تضرب الإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، تساقط كميات كبيرة من الثلوج والأمطار الغزيرة مع موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، من انخفاض في درجات الحرارة، وتكاثر الغيوم والسحب، يصحبها برق ورعد.





وحرصت إدارة مرور الإسماعيلية، برئاسة العميد حمدي عبد النبي، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، بتكثيف الخدمات المرورية والرقابة على الطرق الزراعية والصحراوية، وتوجيه قائدي السيارات بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة، خاصة في ظل انخفاض مستوى الرؤية، وموجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد.





وأعلنت مديرية صحة الإسماعيلية عن رفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة، خاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، تزامنا مع سقوط الثلوج والأمطار الغزيرة وحالة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، إضافة إلى إنشاء غرفة عمليات رئيسية للاطمئنان على أداء العمل بها، وتوفير الدم ومشتقاته، وتوفير جميع الأدوية ومستلزمات الطوارئ والمستهلكات.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب أنحاء البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، تمتد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتكون رعدية على بعض المناطق.