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تعليق مؤثر لـ"الأسطى رانيا" على إهداء السيسي "ميكروباص" لها

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:27 ص
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الأسطى رانيا
الأسطى رانيا
أمنية فوزي
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أهدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيارة ميكروباص إلى الأسطى رانيا محمد، سائقة الميكروباص، بعد أن ظهرت على التليفزيون المصري، وروت معاناتها.

وعلقت سائقة الميكروباص التي أهداها الرئيس عبد الفتاح السيسي سيارة، على هدية الرئيس، قائلة: "ربنا يخيك يا ريس أنا بحبك جدًا".

وأضافت خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على القناة الأولى، أنها تحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بشدة، وتضع صورته في منزلها، قائلة: "أنا بحبك جدًا ومن كتر حبي ليه معلقة صورته في بيتي".

واستكملت: "الرئيس السيسي أب، وعوضني عن أبويا وإخواتي وكل إللي اتحرمت منه"، معلقة: "دي دعوة أمي".
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