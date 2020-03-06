تقارير تؤكد اقتراب إلغاء الدوري الإنجليزي في هده الحالة

بعد 30 عام من غياب الدوري الإنجليزي، من خزائن ليفربول، قدم الريدز هذا الموسم واحد من أفضل مواسمه عبر تاريخهو أقترب من حسم اللقب، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ويظهر فيروس "كرورنا" مهددا بالغاء الدوري لهذا الموسم خوفاً من تفشي الفيروس .





وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن مباريات الدوري الإنجليزي هذا الشهر من المرجح أن تقام بدون جماهير بسبب فيروس كورونا.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي، هذا الأسبوع، طالبت أندية البريميرليج بإعداد خطة طوارئ لفيروس كورونا.





وأضافت الصحيفة أن رابطة الدوري خلال خطابها للأندية قالت خلاله أن اندلاع فيروس كورونا في ناد واحد فقط يصعب من مهمة استكمال الموسم.





وقال ساشا ريازانتسيف المدير المالي لإيفرتون، إن منع المشجعين من المباريات في محاولة لإبطاء انتشار الفيروس سيكون قرارًا "اجباريا" على الأندية.





واتخذت السلطات الإيطالية قرارا بإقامة مباريات الدوري الإيطالي بدون جماهير حتى شهر أبريل المقبل.





جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر البريميرليج بـ79 نقطة، ويقترب بشدة من التتويج باللقب الغائب عن خزائنه لـ30 عاما.



