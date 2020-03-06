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حمو بيكا وعلي قدورة ونور التوت وعمر كمال يشعلون يوتيوب بـ"كرهت أمثالكم" (فيديو)

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:30 ص
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مهرجان كرهت امثالكو
مهرجان "كرهت امثالكو"
سعد نبيل
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طرح مطربو المهرجانات "vip الدخلاوية"، بمشاركة المطرب الشعبي عمر كمال، أغنية جديدة تحمل اسم "كرهت أمثالكم"، وذلك عبر قناة الفريق الرسمي على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحصد المهرجان نسب مشاهدات عالية منذ طرحه.

تفاصيل مهرجان "كرهت امثالكم"
غناء كل من عمر كمال، حمو بيكا، علي قدورة، نور التوت، من كلمات إسلام المصري، توزيع فيجو الدخلاوي.

وجاءت كلمات المهرجان كالاتي: "بطلت اصون واخلص بطلت اصفلكو مفكوش واحد مخلص وكرهت امثالكو، انا جيت على نفسي ومجتش انا عليكي انتو سبب يأسي الله يجازيكو".

جدير بالذكر أن نجم المهرجانات الشعبية طرح العديد من المهرجانات التي حصد نجاحًا كبيرًا خلال العام الماضي، فضلا عن احياءه العديد من الحفلات خارج مصر، وابرزهم الاردن والامارت، بيكا، وهو مؤسس فرقته، المكونه من ونور التوت، وعلي قدورة، الموزع فيجو الدخلاوي.

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