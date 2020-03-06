بعد شائعات خطوبتهما... منة عرفة توجه رسالة لعلى غزلان (فيديو)









ساندت الفنانة منة عرفة، اليوتيوبر علي غزلان، بعد افتتاح الأخير أحد المشاريع الخاصة به.وشاركت جمهورها مقطع فيديو جديد عبر موقع "إنستجرام" بعثت رسالة من خلاله لعلي قائلة له: "ألف مبروك ياعلي على افتتاح الفرع التاني لمطعمك وهكون موجوده وهستناكم".كانت انتشرت الفترة الماضية أنباء عن خطوبة منة وغزلان وذلك بسبب الظهور المتكرر لها بجانب بعض، ولكنهما لم ينفيان أو يؤكدان حقيقة الأمر حتى الأن.