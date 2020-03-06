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بشرى سارة للمرأة في قانون العمل الجديد (فيديو)

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:35 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوي العاملة، إن قانون العمل الجديد يتضمن العديد من الامتيازات للمرأة، مراعاة لمسؤولياتها.

وأضاف سعفان خلال لقاءه ببرنامج" مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان: " لم توضع كلمة في مشروع القانون إلا من خلال ممثل أصحاب العمال وممثل العمال، ما يعني أن إعداد المشروع من أصحابه، لأنهم المعنين".

وتابع وزير القوى العاملة: "أطراف العملية الانتاجية صاحب العمل والعامل، عندما يضعون القوانين لكي يكونوا قادرين على حل مشاكلهم قبل أن تبدأ، من خلال مواد تحسم هذه الأمور، وكان هناك بعض المواد التي كانت لصالح العمال اللي وضعها ممثل أصحاب العمل".
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الكلمات المفتاحية

قانون العمل بشرة سارة للمرأة المرأة

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