شريف منير وأسما يوقعان عقد برنامج ''أنا وبنتي" مع القناة الأولى المصرية









نشر الفنان شريف منير صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام"، ظهر خلالها برفقة ابنته أسما أثناء توقيعهما عقد برنامجه ''أنا وبنتي''.وعلق "منير" قائلا: "أنا وبنتي لحظة توقيع عقد برنامج (أنا وبنتي)".وعلق أحد المتابعين عليه قائلًا: "أجمل شريف منير في الدنيا بحبك قوي إنت وكل أعمالك".في سياق أخر قدم "منير'' العديد من الأعمال الفنية منها الكيت كات، الإحتياط واجب، بصمات فوق الماء، أبناء وقتله، عالم وعالمة، بيت القاصرات، زواج القاصرات، غاضبون وغاضبات، اللص الذي أحبه، قلب ميت.