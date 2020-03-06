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بشرى سارة للموظفين بالقطاع الخاص بشأن العلاوة والحد الأدنى للأجور

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:32 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الدولة لم تترك ملف العلاوة والحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى أن المجلس القومي للأجور ينظر للحد الأدنى للأجور في شركات القطاع الخاص.

وأضاف "سعفان"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الخميس، أن المجلس القومي للأجور سيعقد جلسة في شهر مارس لإقرار العلاوة والحد الأدنى للأجور.

وأكد وزير القوى العاملة، أن هذه الإجراءات نقلة للعاملين في القطاع الخاص وأصحاب الأعمال؛ لأنه يحقق نوع من الاستقرار داخل مكان العمل، وفي النهاية تعود على الطرفين؛ العمال، وأصحاب العمل.
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