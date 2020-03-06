مصطفى بكري يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة

قال الإعلامي مصطفى بكري: إن دعم جامعة الدول العربية لمصر في مفاوضات سد النهضة، رسالة لمن يهتم، بأن القاهرة لن تفرط في حقها، وفي الوقت نفسه لا تسعى إلى الحرب ضد الآخر.



وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم الكثير في اتفاق واشنطن حول مفاوضات سد النهضة، وبعد توقيع مصر بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق، أعلنت أمريكا عن خيبة أملها من الموقف الإثيوبي الذي رفض التوقيع.



وأضاف أن رسالة مصر مفادها: "أننا نسالم من يسالمنا ونعادي من يعادينا، ولكننا دامًا نطرح الحل السياسي"، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يسعى إلى الحرب أو إشعال الموقف، ولكننا على يقين بأنه لن يفرط في حقوق مصر، ولن يقبل بالأمر الواقع".

