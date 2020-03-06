Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصطفى بكري يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:40 ص
Advertisements
السيسي وسد النهضة وترامب
السيسي وسد النهضة وترامب
كساب أحمد
Advertisements
قال الإعلامي مصطفى بكري: إن دعم جامعة الدول العربية لمصر في مفاوضات سد النهضة، رسالة لمن يهتم، بأن القاهرة لن تفرط في حقها، وفي الوقت نفسه لا تسعى إلى الحرب ضد الآخر.

وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم الكثير في اتفاق واشنطن حول مفاوضات سد النهضة، وبعد توقيع مصر بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق، أعلنت أمريكا عن خيبة أملها من الموقف الإثيوبي الذي رفض التوقيع.

وأضاف أن رسالة مصر مفادها: "أننا نسالم من يسالمنا ونعادي من يعادينا، ولكننا دامًا نطرح الحل السياسي"، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يسعى إلى الحرب أو إشعال الموقف، ولكننا على يقين بأنه لن يفرط في حقوق مصر، ولن يقبل بالأمر الواقع".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مفاوضات السد مصطفى بكري سد النهضه السيسي الجامعة العربية التوقيع بالأحرف الأولى

أخبار تهمك

تفاصيل نارية.. متعب يفجر مفاجآت مدوية عن أزمته مع البدري وكواليس اعتزاله

منذ يوم

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تصريح جديد لـ "الصحة العالمية" عن فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

خبر سار لريال مدريد قبل مواجهة ريال بيتيس

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة للموظفين بالقطاع الخاص بشأن العلاوة والحد الأدنى للأجور

منذ ساعة و 21 دقيقة

الغيابات تضرب الأهلي وصن داونز قبل موقعة "بريتوريا"

منذ حوالي 7 ساعات

كيكي سيتين يكشف مفاجأة بعد تصرفات مساعده في الكلاسيكو

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة بيتيس في الليجا الإسبانية

منذ ساعة و نصف

شوبير: يكشف عن مفاجئة فايلر بعد تصريحات موسيماني

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| "شبح الطقس" يجتاح المحافظات.. أمطار مخيفة تضرب هذه المدن (اعرف درجات الحرارة)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على هذه المحافظات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

منذ حوالي 19 ساعة

مدرب صن داونز يُهاجم الأهلي بسبب باكاري جاساما

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 13 ساعة

وباء "لا يرحم" يهدد فرنسا.. والرئيس يحذر الجميع

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. منظمة الصحة العالمية تعلن إحصائية جديدة عن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:17 ص

عاجل| "شبح الطقس" يجتاح المحافظات.. أمطار مخيفة تضرب هذه المدن (اعرف درجات الحرارة)

بشرى سارة للموظفين بالقطاع الخاص بشأن العلاوة والحد الأدنى للأجور

07:32 ص

وباء "لا يرحم" يهدد فرنسا.. والرئيس يحذر الجميع

04:04 ص

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

08:18 م

ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة بيتيس في الليجا الإسبانية

07:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status