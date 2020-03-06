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وزيرة التجارة والصناعة تعلن موقفا إنسانيا للرئيس السيسي

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:44 ص
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السيسي
السيسي
كساب أحمد
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قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر بتوفير "ميكروباص" يعمل بالغاز الطبيعي لـ"الأسطى" رانيا محمد، بأقساط ميسرة من خلال جهاز المشروعات الغيرة والمتوسطة. 

وتابعت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن الهدف من "الميكروباص" الذي وجه بتوفيره الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو أن "الأسطى رانيا" تعمل بشكل أفضل الفترة المقبلة. 

من ناحيتها، علقت رانيا محمد، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج نفسه، على هدية الرئيس السيسي، قائلة: "ربنا يخليك يا ريس أنا بحبك جدًا".

وأضافت أنها تحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بشدة، وتضع صورته في منزلها، قائلة: "أنا بحبك جدًا ومن كتر حبي ليه معلقة صورته في بيتي".

واستكملت أن "الرئيس السيسي أب، وعوضني عن أبويا واخواتي وكل إللي اتحرمت منه، دي دعوة أمي".
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وزيرة التجارة والصناعة وزيرة السيسي الرئيس السيسي الرئيس التجارة والصناعة الاسطى رانيا

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