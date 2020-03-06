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عقوبات صارمة بسبب أحداث مباراة عمال المنصورة وكهرباء طلخا

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:08 ص
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بوابة الفجر
هيثم حبيب
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أعلنت منطقة الدقهلية لكرة القدم عقوبات مباراة عمال المنصورة و ضيفه كهرباء طلخا التى أقيمت الثلاثاء الماضى بملعب العمال بالمنصورة في القسم الثالث.

وشهدت المباراة إشتباكات وأحداث مؤسفة عقب نهايتها وإستمرت لقرابة الساعة قبل أن ينجح الأمن فى فض الإشتباكات بملعب المباراة.

وجاءت عقوبات المباراة كما أخطرت منطقة الدقهلية نادى كهرباء طلخا على النحو التالى:
-إيقاف اللاعب خالد السيد ثمانية أشهر وغرامة ٥٠٠٠ جنيه.
-إيقاف اللاعب محمد جمال ٨ مباريات وغرامة ١٠٠٠ جنيه.
-إيقاف اللاعب إبراهيم عبدالفتاح ٨ مباريات وغرامة ١٠٠٠ جنيه.
-إيقاف المدرب إبراهيم مرزوق ٨ مباريات وغرامة ١٠٠٠ جنيه.
-إيقاف الإدارى وائل ظلط ٨ مباريات وغرامة ١٠٠٠ جنيه.
-إيقاف اللاعب رضا السيد ٣ مباريات وغرامة ٢٥٠ جنيه ويظل موقوف لحين سداد الغرامة المالية.

وكانت المباراة إنتهت بفوز عمال المنصورة فى اللحظات الأخيرة بهدفين مقابل هدف بعدما ظل كهرباء طلخا متقدما حتى الدقيقة الأخيرة باللقاء.
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