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حقيقة منع المصريين من دخول الإمارات بسبب "كورونا"

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:10 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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نفت الإمارات العربية المتحدة، الشائعات التي ترددت عن منع دخول المصريين إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، مؤكدة أن هذه التقارير لا أساس لها من الصحة.

وفقا لصحيفة الإمارات اليوم، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، سيف السويدي، إن بلاده لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن، تجاه المصريين والمجنسين القادمين من مصر أو عبر نقاط وسيطة فرعية.

وفي وقت سابق، قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة قررت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع قطر، وقامت بحظر دخول القطريين لمصر، اعتبارًا من الساعة الثانية عشر، من منتصف ليل الجمعة المقبلة.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أول أمس الأربعاء، أن ممثلي منظمة الصحة العالمية يطلعون على كافة الإجراءات التي تقوم بها مصر في مكافحة فيروس كورونا، معقبا: "أكيد الناس دي مش هتشوف حاجة وتسكت، دي سمعة منظمة دولية، ولو شافوا حاجة خطأ أكيد مش هيخافوا من مصر".

وتابع أن ممثلي منظمة الصحة العالمية في مصر، يقومون بالدخول إلى أي مستشفى ويحصلوا على كافة المعلومات، وهذا أدى لمساعدة مصر في النجاح بشكل كامل في التعامل مع كورونا.
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الكلمات المفتاحية

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