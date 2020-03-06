أسماء أبو اليزيد تدعم مبادرة "100 مليون صحة" :"الست المصرية هي صحة مصر"













نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وتناولت هذه الصورة بوستر لحملة "100 مليون صحة"، مكتوبا عليها "بطلة كل قصة".وعلقت ''أبو اليزيد'' على هذه الصورة قائلة: "إنتي بطلة كل قصة، مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية".وتابعت "أبو اليزيد" قائلة: "الست المصرية هي صحة مصر".وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: "إنتي جميلة وتستاهلي كل حاجة حلوة بموت فيكي".وفي سياق أخر قدمت ''أبو اليزيد'' العديد من المسلسلات منها أنا شهيرة، هذا المساء، أنا عشقتك، ليالي أوجيني، زودياك، هوجان، الأنسة فرح.وشاركت ''أبو اليزيد'' في عدة أفلام منها عيار ناري، الكويسين، أخد من وقتك دقيقة، كيرة والجن.