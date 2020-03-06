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حسن شاكوش: النهاردة عيد ميلاد "جرحي أنا"
الجمعة 06/مارس/2020 - 01:14 ص
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روان هيثم محمد
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نشر مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات ''تويتر''، كتب خلالها: "الليلة عيد ميلاد جرحي أنا، عيد ميلاد جرحي أنا".
وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: "وجرحي أنا كمان والله يا شاكوش عندك حق".
يذكر أن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين أصدر قرارًا بمنع أغاني المهرجانات وشمل القرار حسن شاكوش وعمر كمال وبيكا والفنان محمد رمضان.
وفي سياق أخر طرح أمس مطربي المهرجانات الشعبية "حسن شاكوش" و"عمر كمال'' أغنيتهم الجديدة "عود البطل" عبر حسابهم الشخصي على موقع تبادل الفيديوهات "يوتيوب".
وتصدرت "عود البطل" المرتبة الأولى في قائمة التريندات على موقع البحث الشهير "جوجل"، واحتلت الرقم الأول على 9 دول.
وبعد حذف الأغنية، وإعادة نشرها مرة أخرى احتلت المرتبة التانية على موقع "يوتيوب".
وفي سياق أخر أغنية "عود البطل" غناء كلا من "حسن شاكوش"، "عمر كمال"، وكلمات مصطفى حدوتة، توزيع اسلام ساسو.
وفي سياق أخر طرح أمس مطربي المهرجانات الشعبية "حسن شاكوش" و"عمر كمال'' أغنيتهم الجديدة "عود البطل" عبر حسابهم الشخصي على موقع تبادل الفيديوهات "يوتيوب".
وتصدرت "عود البطل" المرتبة الأولى في قائمة التريندات على موقع البحث الشهير "جوجل"، واحتلت الرقم الأول على 9 دول.
وبعد حذف الأغنية، وإعادة نشرها مرة أخرى احتلت المرتبة التانية على موقع "يوتيوب".
وفي سياق أخر أغنية "عود البطل" غناء كلا من "حسن شاكوش"، "عمر كمال"، وكلمات مصطفى حدوتة، توزيع اسلام ساسو.
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