أول تعليق من "الأسطى رانيا" بعد هدية السيسي (فيديو)

علقت رانيا محمد، سائقة الميكروباص التي أهداها الرئيس عبدالفتاح السيسي سيارة "ميكروباص"، لكي تساعدها في عملها، قائلة: "ربنا يخليك يا ريس أنا بحبك جدًا".





وأضافت "محمد"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنها تحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بشدة، وتضع صورته في منزلها، قائلة: "أنا بحبك جدًا ومن كتر حبي ليه معلقة صورته في بيتي".





واستكملت: "الرئيس السيسي أب، وعوضني عن أبويا واخواتي وكل إللي اتحرمت منه"، معلقة: "دي دعوة أمي".



