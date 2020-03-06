وزير القوى العاملة يكشف عن حجم العمالة والبطالة في مصر

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن انخفاض البطالة إلى أقل من 6% أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، متابعًا: "ما وصلنا إليه سببه إرادة دولة كانت تعلم حجم المشكلة".





وأضاف "سعفان"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية " dmc" مساء الخميس، أن معدل البطالة وصل حاليًا إلى 8%.





وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن حجم العمالة وصل إلى 28 مليون و900 ألف، وأن حجم البطالة حوالي 2 مليون، متابعًا: "نتعاون مع وزارة الخارجية لإعداد قاعدة بيانات حول أعداد المصريين العاملين بالخارج".