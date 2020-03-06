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وزير القوى العاملة يكشف عن حجم العمالة والبطالة في مصر

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:45 ص
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وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن انخفاض البطالة إلى أقل من 6% أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، متابعًا: "ما وصلنا إليه سببه إرادة دولة كانت تعلم حجم المشكلة".

وأضاف "سعفان"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية " dmc" مساء الخميس، أن معدل البطالة وصل حاليًا إلى 8%.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن حجم العمالة وصل إلى 28 مليون و900 ألف، وأن حجم البطالة حوالي 2 مليون، متابعًا: "نتعاون مع وزارة الخارجية لإعداد قاعدة بيانات حول أعداد المصريين العاملين بالخارج".
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الكلمات المفتاحية

وزير القوى العاملة مصر العمالة البطالة

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