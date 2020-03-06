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عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على هذه المحافظات

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:32 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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شهدت محافظات الغربية والبحيرة والإسكندرية، سقوط أمطار غزيرة، مع رعد وبرق على عدد من الأماكن بها.

وفي وقت سابق، قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، إن الطقس يشهد حالة من التقلبات الجوية، حيث ترتفع درجات الحرارة اليوم بنحو 6 درجات.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الخميس، إلى أن هنااك شوائب عالقة في الجو تؤثر على الرؤية خاصة على الطرق السريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بقواعد المرور.

ونوه مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، بأنه اعتبارًا من الغد هناك انخفاض في درجات الحرارة، حيث ستسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 20 درجة، فضلا عن وجود نشاط للرياح يزيد من شعورنا ببرودة الطقس، معقبا: "اللي خففوا ملابسهم، يعودوا لارتداء الملابس الثقيلة".
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محافظات الارصاد أمطار غزيرة أمطار أخبار

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