"أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة".. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيان نشرته، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة على مدن ومحافظات مصر.



القاهرة الكبرى

يسود طقس مائل للدفء نهارًا، بارد ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا، والرياح نشطة.



الوجه البحري

يسود طقس مائل للدفء نهارًا، بارد ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا، والرياح نشطة.



السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.



السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.



جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



شمال الصعيد

يسود طقس دافئ نهارًا، بارد ليلًا، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة.



جنوب الصعيد

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة.

