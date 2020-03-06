رسالة شوبير لبكاري جاساما: خليك جدع وحقاني

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة للجامبي باكاري جاساما حكم مباراة الأهلي أمام صن داونز والمقرر لها عصر غد السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وقال شوبير عبر برنامجه "أون تايم سبورت" :"عفا الله عما سلف.. خليك جدع وادي كل زي حق حقه".



وأضاف :"خليك حقاني.. وياريت ما تزعلناش".



وتسود حالة من القلق داخل أرجاء النادي الأهلي وجماهيره من تعيين جاساما لإدارة مباراة صن داونز بسبب سوابق الحكم الجامبي في الكثير من المباريات للفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.