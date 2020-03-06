Advertisements
Advertisements
Advertisements

رسالة شوبير لبكاري جاساما: خليك جدع وحقاني

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:23 ص
Advertisements
ارشيفية
ارشيفية
علي نبوي
Advertisements
وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة للجامبي باكاري جاساما حكم مباراة الأهلي أمام صن داونز والمقرر لها عصر غد السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير عبر برنامجه "أون تايم سبورت" :"عفا الله عما سلف.. خليك جدع وادي كل زي حق حقه".

وأضاف :"خليك حقاني.. وياريت ما تزعلناش".

وتسود حالة من القلق داخل أرجاء النادي الأهلي وجماهيره من تعيين جاساما لإدارة مباراة صن داونز بسبب سوابق الحكم الجامبي في الكثير من المباريات للفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
Advertisements

أخبار تهمك

شوبير: يكشف عن مفاجئة فايلر بعد تصريحات موسيماني

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على هذه المحافظات

منذ ساعة و 8 دقيقة

مدرب صن داونز يُهاجم الأهلي بسبب باكاري جاساما

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس 5 / 3 / 2020: صدمة قبل مواجهة صن داونز.. نجم الأهلي يقترب من بيراميدز.. أزمة كبرى بسبب سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريح جديد لـ "الصحة العالمية" عن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يكشف موقف كوتينيو النهائي من العودة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - فيروس كورونا يُهدد حلم ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات نارية من مدرب صن داونز قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فلورنتينو بيريز يُوجه رسالة عاجلة إلى لاعبي ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الخميس 5 مارس 2020: بارتوميو يحسم الصفقة الكبرى من أجل ميسي.. ييمار يقول كلمته الأخيرة بشأن عرض البرسا.. حسم مصير كوتينيو من العودة

منذ حوالي 4 ساعات

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 5 مارس 2020: تحديد مدة غياب هازارد وصدمة للجماهير.. زيدان يقضي على أفضل ثنائية في الريال.. بشرى سارة للملكي قبل موقعة بيتيس

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الخميس: الموافقة على رحيل نجم الفريق.. الموقف النهائي من ضم أسطورة الأهلي.. قرار صارم من كارتيرون

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ ساعتين و 17 دقيقة

حقيقة منع المصريين من دخول الإمارات بسبب "كورونا"

منذ نصف ساعة

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على هذه المحافظات

12:32 ص

شوبير: يكشف عن مفاجئة فايلر بعد تصريحات موسيماني

12:14 ص

حقيقة منع المصريين من دخول الإمارات بسبب "كورونا"

01:10 ص

مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

11:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status