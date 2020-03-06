عاجل.. رامي صبري يكشف مفاجأة: أتوقع عودة أصالة والعريان عن قرار الانفصال قريبا

عبر الفنان رامي صبري عن احترامه للفنانة أصالة نصري، لأنها إنسانة قبل أن تكون فنانة، وتتميز بالطيبة والحنية والجدعنة.









وأضاف صبري في لقاء ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامية ناردين فرج عبر شاشة التلفزيون المصري، أنه شعر بحزن شديد بعد سماعه خبر انفصالها عن المخرج طارق العريان لأن علاقتهما كانت جميلة وقوية.وتابع صبري، أنه يعتقد انتهاء الأزمة بين أصالة والعريان قريبًا، وأن هذا الانفصال لن يدوم كثيرًا وسيعود الثنائي مرة أخرى في أقرب وقت.كان رامي قد طرح أغنية "حياتي مش تمام" عبر قناته الرسمية بموقع اليوتيوب الخاصة به، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوى وتنتمى إلى أغانى المقسوم البطىء، وحققت حتى الآن نجاحا كبيرا.