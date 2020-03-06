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محمد سراج يطرح أغنية جديدة بعنوان "إيه بقى"

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:12 ص
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بوابة الفجر
نور طلعت
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طرح نجم ستار أكاديمي محمد سراج، أغنية جديدة تحت عنوان "إيه بقى" وذلك عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

أغنية "إيه بقى" من كلمات محمد حسين، ألحان محمد سراج، توزيع محمد شفيق، مكس وماستر خالد رؤوف.

في سياق آخر يتعاون سراج، مع الفنان تامر حسني، في أغنية جديدة "رومانسية"  ضمن أغاني ألبوم حسني الجديد حيث لحنها سراج، وقام بكتابتها الشاعر محمد محسن.



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