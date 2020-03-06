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لماذا توجه رامي صبري بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي؟

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:56 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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توجه الفنان رامي صبري، برسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لبذل الرئيس مجهودات كبيرة للارتقاء بالبلد وتطويرها.

وأكد خلال لقاء له في برنامج "التاسعة مساءً" مع الإعلامية ناردين فرج عبر شاشة التلفزيون المصري، أنه أعاد التلفزيون المصري لقوته.

كان رامي قد طرح أغنية "حياتي مش تمام" عبر قناته الرسمية بموقع اليوتيوب الخاصة به، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوى وتنتمى إلى أغانى المقسوم البطىء، وحققت حتى الآن نجاحًا كبيرًا.

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