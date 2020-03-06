شوبير: يكشف عن مفاجئة فايلر بعد تصريحات موسيماني

قال الإعلامي أحمد شوبير إن هناك تركيزا كبيرا داخل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل المباراة المقبلة أمام صن دوانز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





شوبير أضاف عبر برنامج ملعب "أون تايم سبورت" قائلا ":الأهلي يتابع بشكل جيد حديث موسيماني المدير الفني لصن دوانز، كما أنه يهتم بحالة لاعبي الفريق الجنوب إفريقي وتحديدًا العائدين من الإصابة".



وتابع :"المباراة صعبة جدا على كلا الفريقين وتحتاج لتركيز كبير من جانب النادي الأهلي".



وأشار :"قرار مشاركة علي مشاركة علي معلول في يد فايلر، ففي حالة رغبته في تأمين الشق الدفاعي فسيدفع بأيمن أشرف".



وأتم حديثه :"لم يستقر فايلر على طريقة اللعب، فمن الممكن أن يفاجئ المدرب السويسري فريق صن داونز بطريقة لعب جديدة وهو الأمر القريب جدا".