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twmin موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين وتسجيل رقم المحمول

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:09 ص
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موقع دعم مصر
موقع دعم مصر
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twmin موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين وتسجيل رقم المحمول

لا زالت عمليات تسجيل رقم المحمول وتحديث بيانات البطاقات التموينية مستمرة، قامت وزارة التموين ووزارة الداخلية بمطالبة المواطنين حاملي البطاقات التموينية والمستفيدين من الدعم، بضرورة الدخول عبر موقع دعم مصر الإلكتروني، وتسجيل رقم الهاتف، علي أن يكون رقم الهاتف باسم صاحب البطاقة أو أحد الأفراد المقيدين علي البطاقة، وعلي الفور قام الكثير من المواطنين بتسجيل أرقام هواتفهم المحمولة منذ بداية شهر فبراير الماضي، حتي الشهر الحالي، ولم تحدد وزارة التموين حتي الآن مهلة للانتهاء من إضافة رقم المحمول.


موقع دعم مصر لإضافة رقم المحمول

شدد عمرو مدكور وزير التموين بضرورة تسجيل رقم المحمول، وذلك للتسهيل علي الوزارة بالتواصل مع المواطنين المستفيدين من الدعم، وإرسال الرسائل النصية لهم، كما ليس هناك داعي للقلق من شأنه البيانات التي تقوم بتسجيلها عزيزي المواطن، حيث تكون في آمان تام ومحفوظة من قبل جهات معنية، وتجدر الإشارة إلي أنه انتشر مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن حذف البطاقات التموينية التي لم تسجيل رقم المحمول عبر موقع دعم مصر، لكن ليس هناك أساس من الصحة عن تلك الأخبار، فلقد أكد وزير التموين بأن ليس هناك آي ضرر يقع علي المواطن.


وزارة التموين تحديث بطاقة التموين

صرحت وزارة التموين أنه خلال الشهر الجاري سيتم إلغاء الرسائل التي تصل للمواطنين، علي بونات صرف الخبز، والسلع التموينية، بضرورة تسجيل رقم المحمول،ولقد تم تسجيل 16.3 مليونا بطاقة تموينية.

يجب إدخال الأرقام باللغة الإنجليزية وليس باللغة العربية، حتي تتم عمليات التسجيل بشكل صحيح.

twmin موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين وتسجيل رقم المحمول
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