مدرب الترجي يقدم "روشتة" لجماهير الفريق من أجل عبور الزمالك

أكد عثمان النجار المدرب العام لفريق الترجي التونسي،، أن جماهير الترجي سيكون لها دور هام فى مواجهة الفريق أمام الزمالك في إياب إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقال عثمان النجار خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي: " نتمني من جماهيرنا أن تكون على قدر الحدث، بعدم التوقف عن التشجيع في رادس، حتى نبادر بتسجيل هدف مبكر في مرمى الزمالك".





وأضاف: "لا نريد الحديث عن التشكيل الذي سنخوض به المباراة، سنقوم بعدد من التغييرات بسبب العقوبات والإيقافات".





وعن الخسارة في مباراة الذهاب .. أجاب: "وقعنا في أخطاء كثيرة، وسنحاول معالجتها وسنبدأ اللقاء بشكل قوي ونسعى للتسجيل المبكر، حتى نعوض الخسارة التي تعرضنا لها".





وأكمل: "نعلم جيدًا أن اللقاء سيُحسم خلال هذه المباراة، لذلك سنضع التشكيل الأفضل وجميع اللاعبين جاهزون لمواجهة الزمالك".





وشدد عثمان النجار، على أن الخسارة في القاهرة كبيرة وإذا خرج الترجي بنتيجة 2-1، كان أفضل من الخسارة بثلاثية، مشيرًا إلى أن التعويض في هذه الحالة كان أسهل.



