Advertisements
Advertisements
Advertisements

مانشستر يونايتد يهزم ديربي كاونتي بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:08 ص
Advertisements
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
أحمد عصام
Advertisements
نجح فريق مانشستر يونايتد في الفوز على حساب فريق ديربي كاونتي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات دور الثمن نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل لوك شاو هدف فريق مانشستر الأول في المباراة، واحرز اللاعب النيجيري ايجالو الهدفين الثاني والثالث للفريق الأحمر في اللقاء.


وتأهل مانشستر يونايتد بهذة النتيجة لدور الربع نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث سيلتقي مع فريق نوريتش سيتي في الدور القادم.


وسيشهد الدو المقبل مواجهة نارية بين فريق تشيلسي وفريق ليستر سيتي، بينما يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، ويستضيف فريق شيفيلد يونايتد منافسه فريق أرسنال.

Advertisements

أخبار تهمك

أخبار الزمالك اليوم الخميس: الموافقة على رحيل نجم الفريق.. الموقف النهائي من ضم أسطورة الأهلي.. قرار صارم من كارتيرون

منذ ساعة و 27 دقيقة

بشرى سارة.. نجم ريال مدريد يعود للتدريبات قبل موقعة بيتيس

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات نارية من مدرب صن داونز قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يكشف موقف كوتينيو النهائي من العودة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم الخميس 5 مارس 2020: بارتوميو يحسم الصفقة الكبرى من أجل ميسي.. ييمار يقول كلمته الأخيرة بشأن عرض البرسا.. حسم مصير كوتينيو من العودة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الخميس 5 / 3 / 2020: صدمة قبل مواجهة صن داونز.. نجم الأهلي يقترب من بيراميدز.. أزمة كبرى بسبب سيد عبد الحفيظ

منذ ساعتين و 43 دقيقة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 5 مارس 2020: تحديد مدة غياب هازارد وصدمة للجماهير.. زيدان يقضي على أفضل ثنائية في الريال.. بشرى سارة للملكي قبل موقعة بيتيس

منذ أقل من ساعتين

فلورنتينو بيريز يُوجه رسالة عاجلة إلى لاعبي ريال مدريد

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريح جديد لـ "الصحة العالمية" عن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مدرب صن داونز يُهاجم الأهلي بسبب باكاري جاساما

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

بعد إجراء العملية الجراحية.. ريال مدريد يحدد مدة غياب هازارد

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير: يكشف عن مفاجئة فايلر بعد تصريحات موسيماني

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - فيروس كورونا يُهدد حلم ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

11:24 م

مدرب صن داونز يُهاجم الأهلي بسبب باكاري جاساما

07:07 م

مفاجأة.. برشلونة يكشف موقف كوتينيو النهائي من العودة

10:18 م

عاجل.. تصريح جديد لـ "الصحة العالمية" عن فيروس كورونا

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status