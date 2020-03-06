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مانشستر يونايتد يهزم ديربي كاونتي بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
الجمعة 06/مارس/2020 - 12:08 ص
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أحمد عصام
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نجح فريق مانشستر يونايتد في الفوز على حساب فريق ديربي كاونتي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات دور الثمن نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
وسجل لوك شاو هدف فريق مانشستر الأول في المباراة، واحرز اللاعب النيجيري ايجالو الهدفين الثاني والثالث للفريق الأحمر في اللقاء.
وتأهل مانشستر يونايتد بهذة النتيجة لدور الربع نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث سيلتقي مع فريق نوريتش سيتي في الدور القادم.
وسيشهد الدو المقبل مواجهة نارية بين فريق تشيلسي وفريق ليستر سيتي، بينما يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، ويستضيف فريق شيفيلد يونايتد منافسه فريق أرسنال.
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