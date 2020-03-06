مانشستر يونايتد يهزم ديربي كاونتي بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

نجح فريق مانشستر يونايتد في الفوز على حساب فريق ديربي كاونتي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات دور الثمن نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.



