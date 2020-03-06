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"مياه الفيوم" تحقق المراكز الأولى في مسابقة تنمية مهارات السلامة

الجمعة 06/مارس/2020 - 05:15 ص
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جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
ريهام على
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قال اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إن الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة، حققت المراكز الأولى فى مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية، التي شارك فيها 9 شركات بالوجه القبلي تمثل شركات مياه: الجيزة، الفيوم، المنيا، بنى سويف، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، وأسيوط، وتضمنت محورين هما: كيفية التعامل مع تسريب غاز الكلور ومسابقة الأماكن المغلقة والمحصورة، من أجل الارتقاء بمستوى أداء العاملين ومهاراتهم فى مجال السلامة والصحة المهنية، وذلك بمقر مركز تدريب السلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

وأكد "درة"، أن الشركة حققت المركز الأول "جماعي" في مسابقة السيطرة على تسرب الكلور، كما حصلت على المركز الثاني "فردي" في مسابقة تسرب الكلور، كما حصلت على المركز الأول في مسابقة المهارات الفردية النسبية، بجانب تحقيق المركز الخامس في مسابقة الدخول للأماكن المغلقة.
 
وتابع، أن الشركة لا تتوانى في توفير كافة سبل الدعم والمساندة من أجل الارتقاء بمنظومة العمل داخل الشركة، حتى تكون المشاركة في كافة المسابقات على مستوى الشركات التابعة، مشاركة فاعلة وتحقق المراكز الأولى، وليست المشاركة الشرفية، لأننا نملك كافة المقومات البشرية التي تؤهلنا للنجاح، ورفع راية الشركة بين باقي الشركات.

كما أكد على أنه سيتم تكريم فريق العمل المشارك في هذه المسابقة، التي حصل فيها على أربع مراكز متقدمة، تجعلهم فخورين بذلك، نظرا لتميزهم وأدائهم المشرف، الذي ظهر جليا خلال هذه المسابقة، وذلك من أجل تحفيزهم لمواصلة تحقيق الانتصارات والنجاحات.
"مياه الفيوم" تحقق المراكز الأولى في مسابقة تنمية مهارات السلامة
"مياه الفيوم" تحقق المراكز الأولى في مسابقة تنمية مهارات السلامة
"مياه الفيوم" تحقق المراكز الأولى في مسابقة تنمية مهارات السلامة
"مياه الفيوم" تحقق المراكز الأولى في مسابقة تنمية مهارات السلامة
"مياه الفيوم" تحقق المراكز الأولى في مسابقة تنمية مهارات السلامة
"مياه الفيوم" تحقق المراكز الأولى في مسابقة تنمية مهارات السلامة
"مياه الفيوم" تحقق المراكز الأولى في مسابقة تنمية مهارات السلامة
"مياه الفيوم" تحقق المراكز الأولى في مسابقة تنمية مهارات السلامة
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