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قرار رسمي بشأن تأجيل الدراسة في مصر

الخميس 05/مارس/2020 - 11:59 م
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بوابة الفجر
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أًصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً بشأن تأجيل الدراسة في مصر بسبب فيروس كورونا.


وأكدت الوزارة على أن الدراسة مستمرة ولاتوجد أي نية لتأجيلها وكل ما يدور مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.


وقررت الوزارة تأجيل تنفيذ خطة إخلاء المدارس السنوية نظراً لضيق الوقت حيث كان من المقرر تنفيذ هذه الخطة يوم 7 مارس الجاري.


واضافت الوزارة، أن عملية إخلاء المدراس لا تعني أن الطلاب سيحصلون على إجازة ولكن خطة الإخلاء تطبق سنويا فى المدارس ويقوم بها الطلاب، كما أن الأمر لا يتعلق بشائعات انتشار كورونا.

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