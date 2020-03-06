رامي صبري: لم أقلق من طرح أغنيتي في وجود ألبوم الهضبة عمرو دياب

برنامج التاسعة مساء اليوم الخميس مع الإعلامية ناردين فرج عبر شاشة التلفزيون المصري،





وتابع: "الساحة تغيرت وتطورت وأصبح الترويج لأي أغنية جديدة أون لاين عبر مواقع التواصل الاجتماعي على النقيض مع السنوات الماضية كانت المبيعات تتحكم في الألبومات".



كان رامي قد طرح أغنية "حياتي مش تمام" عبر قناته الرسمية بموقع اليوتيوب الخاصة به، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوى وتنتمى إلى أغانى المقسوم البطىء، وحققت حتى الآن نجاحا كبيرا.









قال رامي صبري، إنه لم يخشى من طرح أغنيته الجديدة "حياتي مش تمام" في التوقيت الذي طرح الهضبة عمرو دياب ألبومه الجديد، لأنه ليس في مرحلة فنية تسمح له بالخوف من التواجد مع فنان آخر.وأضاف صبري، خلالأنه يكن للهضبة كل الإحترام والتقدير وتعلم منه الكثير في طفولته والمطرب المهم لايقلق من شئ.