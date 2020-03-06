أمطار غزيرة وثلوج على كافة مناطق الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، قبل قليل، تغييرًا كاملًا في حالة الطقس مع سقوط أمطار غزيرة والثلوج، وانخفاض في درجات الحرارة، وسط حذر كبير من المواطنين.





وفر الباعة الجائلين من الميادين والشوارع العامة، وجمعوا السلع التي يبيعونها من الشوارع، خوفا من زيادة هطول الأمطار، وسط انتشار مكثف من قبل مسئولي الأحياء بالمحافظة تحسبا لزيادة الأمطار، ومنع من تراكم مياه الأمطار في الشوارع الرئيسية.





وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية على مسئولي هيئة الصرف الصحي والأحياء، بالانتشار والتواجد بالميادين وتلبية كافة مطالب المواطنين، ورفع درجات الاستعداد القصوى خلال نوة الأمطار بفصل الشتاء.





وأكد محافظ الإسكندرية، على وجود غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة، لتلبية كافة شكاوى المواطنين والعمل على حلها.