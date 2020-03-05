أسامة الحديدي: يجب منع مريض كورونا من المشاركة في صلاة الجماعة





وأضاف "الحديدي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائبة "دي إم سي"، أنه إذا استقر الرأي الطبي على أن وجود مريض فيروس كورونا يؤدي إلى نشر الفيروس، فيجب منع هذا المريض من المشاركة في صلاة الجماعة.





وأوضح أنه في هذه الحالة يحرم على المريض أن يخرج في تجمعات حتى لا يضر غيره، مؤكدًا أن الإسلام جاء لرفع الضرر.



قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الفتوى العالمي بالأزهر الشريف، إن الإسلام جاء للمحافة على النفس البشرية، وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى الهلام فالشريعة تشدد على منعه.