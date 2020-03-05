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خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرين ملكيين

الخميس 05/مارس/2020 - 11:45 م
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الملك سلمان
الملك سلمان
الفجر السعودي
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أصدر ملك الممكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء اليوم الخميس، أمرًا ملكيًا ينص على إعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري من منصبه، وتكليف محمد الجدعان بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيراً للمالية.

كما أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا آخر ينص على تعيين محمد بن مزيد التويجري مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

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الكلمات المفتاحية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان السعودية

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