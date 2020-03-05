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وزير الآثار: الانتهاء من تطوير ميدان التحرير في نهاية مارس

الخميس 05/مارس/2020 - 11:51 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الكباش التي سيتم وضعها في ميدان التحرير، ليست من طريق الكباش، موضحا أنه تم نقل الكباش للقاهرة لوضعهم بجانب المسلة والتي تم الانتهاء منها أمس، وجاهزة لإزاحة الستار عنها.

وأشار "العناني"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه سيتم وضع الكباش بميدان التحرير بعد الانتهاء من تنفيذ النافورة، معقبا: "الكباش محدش هيعرف يلمسهم".

وأضاف وزير السياحة والآثار، أن المسلة ستكون مرتفعة، وسيتم وضع الكباش على قاعدة مرتفعة عن الأرض، وحولهم نافورة ومياه، متوقعا الانتهاء من عملية تطوير ميدان التحرير في نهاية شهر مارس.
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