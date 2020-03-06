وزيرة الصناعة: السيسي وجه بتوفير "ميكروباص" للأسطى رانيا محمد (فيديو)

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير سيارة "ميكروباص" تعمل بالغاز لـ"الأسطى" رانيا محمد، من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأقساط ميسرة.



وتابعت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن الهدف من "الميكروباص" الذي وجه بتوفيره الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو أن "الأسطى رانيا" تعمل بشكل أفضل الفترة المقبلة.



وكانت برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، قد أذاع تقريرًا للأسطى رانيا محمد وهي تقود سيارة ميكروباص، لإعانة أسرتها بعد وفاة والدها.

