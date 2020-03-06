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الأزهر: يجب على المفتي استشارة الطبيب في مسألة "كورونا"

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:15 ص
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الدكتور أسامة الحديدي
الدكتور أسامة الحديدي
أمنية فوزي
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قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الفتوى العالمي بالأزهر الشريف، إن الأزهر الشريف كان له دورًا في التعاون مع وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف "الحديدي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه تم الاتفاق على أن يقوم الأزهر بدوره التوعوي والتثقيفي لمكافحة فيروس كورونا.

وأكد، مدير مركز الفتوى العالمي بالأزهر الشريف أنه ينبغي على المفتي أن يستشير الطبيب في الأمور الطبية، أو أن تنعقد لجنة طبية لتحديد الأشياء المتعلقة بفيروس كورونا، لافتًا إلى أنهم قاموا بتكوين فريقًا يسمى "الفريق الاستشاري العلمي" مكونًا من الأطباء من كافة الاختصاصات.
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