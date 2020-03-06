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رامي صبري: اعتزالي تشجيع الزمالك تصرف انفعالي.. واعتذر للجمهور
الجمعة 06/مارس/2020 - 12:37 ص
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لمياء علي
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قال رامي صبري، إنه انفعل عقب مباراة السوبر بعد عدم حضور الزمالك الاستاد، حيث قرر أن يعتزل التشجيع لنادي الزمالك وقام بكتابة هذا البوست الذي أثار جدلًا واسعًا، ولكنه لم يقصد أي إهانة لجمهور الزمالك أو النادي ذاته.
وأضاف صبري، خلال برنامج التاسعة مساء اليوم الخميس مع الإعلامية ناردين فرج عبر شاشة التلفزيون المصري، أنه يحب نادي الزمالك جدًا وسيظل يشجعه دومًا، كما قام بالاعتذار من الجمهور.
كان رامي، طرح أغنية "حياتي مش تمام" عبر قناته الرسمية بموقع اليوتيوب الخاصة به، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوى وتنتمى إلى أغانى المقسوم البطىء، وحققت حتى الآن نجاحا كبيرًا.
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